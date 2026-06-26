Una giovane turista di ventiquattro anni è stata ricoverata in ospedale, alla Spezia, dopo una puntura di insetto. La donna, siciliana, si trovava ospite in una struttura quando ha avvertito i sintomi di una forte reazione allergica. Nel giro di pochissimi minuti sono stati attivati i soccorsi e la ventiquattrenne è stata raggiunta dalla Pubblica assistenza di Corniglia e dall’automedica Delta 1 del 118. Prestatale le prime cure si è ripresa e le sue condizioni sono migliorate è stata accompagnata in ospedale per tutte le ulteriori cure del caso.

The post Turista punta da un insetto a Corniglia: portata in ospedale appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com