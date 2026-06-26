COMMENTA
CONDIVIDI
Sport

Una mattina correndo o camminando insieme, domenica ad Arcola la “Run for Lele”

Una mattina correndo o camminando insieme, domenica ad Arcola la “Run for Lele”

Oasi Lipu di San Genesio di Arcola

Domenica 28 giugno torna ad Arcola la “Run for Lele”, manifestazione ludico motoria in memoria di Raffaele Maugeri. Organizzato da Evolution Sport, l’appuntamento prevede un percorso tracciato pianeggiante di 10km o 7km misto asfalto e sterrato, da affrontare correndo (partenza 8.30) o camminando. Si passerà anche davanti all’Oasi Lipu di San Genesio e sono previsti un ristoro lungo l’itinerario e uno alla fine. Il ritrovo è al parco polivalente al Ponte di Arcola. Iscrizioni in loco dalle 7.30, al costo di 5 euro (gratis sotto i 14 anni). La manifestazione consentirà di raccogliere fondi per Pubblica assistenza Croce Verde di Arcola. Patrocinata dal locale Comune, l’iniziativa rientra nel calendario delle ludico motorie del Coordinamento Comitato Marce La Spezia e Lunigiana, è quindi valevole per il Palio del Marciatore.




Generico giugno 2026


» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com