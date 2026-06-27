Alassio, al via il campo solare: posti ampliati da 100 a 150 per rispondere alle esigenze delle famiglie

Alassio. Alla vigilia dell’avvio del Campo Sole 2026, si è svolta lo scorso giovedì un’assemblea con le famiglie, durante la quale sono stati illustrati nel dettaglio il funzionamento del servizio, le attività previste e le principali novità dell’edizione di quest’anno.

La prima importante novità riguarda la sede balneare: grazie alla richiesta avanzata dal Comune e accolta dalla Regione, il Campo Sole potrà usufruire di una spiaggia completamente dedicata presso lo stabilimento precedentemente in concessione alle suore di Maria Ausiliatrice, offrendo così ai bambini uno spazio riservato e ancora più funzionale allo svolgimento delle attività estive.

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