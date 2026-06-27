Anteprima Amfiteatrof, Canale a Infoweekend: “Un’edizione dedicate alle voci per un’estate di suoni e incontri”

Ancora una settimana d’attesa poi sarà tempo di Levanto Music Festival Amfiteatrof che prenderà il via il prossimo 4 luglio e proseguirà, distillata per tutta l’estate, sino al 6 settembre. Sarà l’edizione numero 35 per un festival nato nell’ormai lontano 1991 e che è diventato una delle pietre miliari delle rassegne estive in provincia: “Un’edizione che quest’anno è dedicata alle voci, in un senso ampio, visto che nella nostra società odierna ascoltiamo purtroppo solo voci di guerra, di liti, di divisioni, di opinioni contrastanti e senza senso – spiega ai microfoni di “Infoweekend” Laura Canale, direttrice amministrativa della manifestazione -, allora noi abbiamo voluto intitolare questa edizione alle voci. In questo senso, ci sono 17 eventi come sempre molto diversi gli uni dagli altri, perché vogliamo che il nostro pubblico levantese, italiano e straniero possa scegliere in un’offerta molto vasta. Ci sono diversi concerti corali, ce n’è uno di musica sacra, uno di musica popolare e uno di musica che consente di fare un viaggio in musica rumena. E poi ci sono tutti gli altri concerti o gli eventi teatrali che hanno un riferimento alla voce, anche di strumenti. La particolarità? Abbiamo cercato di mettere insieme, di offrire dei concerti insieme di strumenti particolari…”















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