Caldo, a Genova è stata registrata la notte più calda degli ultimi due secoli

Genova. Il caldo continua a soffocare la Liguria con la seconda ondata di calore dopo quella, anticipata, del 26 maggio. E proprio in questa fase in Liguria di è registrata la notte più calda degli ultimi due secoli: a Genova martedì 23 giugno il termometro ha toccato i 28.1 °C.

Anche questa seconda fase di caldo si distingue non solo per l’intensità, ma anche per la durata: da circa dieci giorni consecutivi le temperature si mantengono diffusamente al di sopra dei valori climatologici. Secondo l’analisi di Arpal, all’inizio dell’anno le anomalie positive sono state molto più frequenti e persistenti rispetto a quelle negative: le fasi più fredde della media sono state poche e di breve durata, mentre quelle più calde si sono ripetute più volte e per periodi prolungati.

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