Carta d’identità elettronica, corsa contro il tempo: il Comune potenzia sportelli e orari

Genova. Anche il Comune di Genova è alle prese con il “super lavoro” legato all’emissione delle carte d’identità elettroniche, che diventeranno obbligatorie a partire dal 3 agosto del 2026. Un termine evidentemente troppo stretto, che di recente il Consiglio dei Ministri ha esteso assicurando la validità delle carte cartacee fino alla scadenza naturale “per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi”. La misura non riguarda però l’espatrio, per cui dal 3 agosto sarà comunque necessario essere dotati di carta di identità digitale per viaggiare fuori dall’Italia.

Il passaggio alla carta d’identità elettronica non è indolore, e moltissimi Comuni si sono ritrovati a fare i conti con un boom di richieste “last minute” difficili da evadere. A Genova i dati aggiornati al 15 giugno dal sistema comunale indicavano che, a gennaio, erano ancora in circolazione 99.230 carte d’identità cartacee (dato estratto dal software gestionale).

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