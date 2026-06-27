Cessioni di cocaina: pedinato e arrestato

Un uomo di 26 anni è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è scattato nella serata di ieri e a eseguirlo è stata la Sezione di Polizia giudiziaria della Locale della Spezia al termine di un’indagine sviluppata attraverso servizi di osservazione e pedinamento, che ha consentito agli agenti di documentare due distinte cessioni di cocaina a clienti.

Nel corso dell’intervento è stata eseguita una perquisizione in un luogo nelle disponibilità dell’arrestato, dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di cocaina già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e la somma di 345 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

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