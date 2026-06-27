Chiavari: potenziamento rete elettrica, chiuso il sottopasso di viale Millo

Sono in corso a Chiavari gli interventi per il potenziamento della rete elettrica nella zona est della città: un’opera pensata per rendere più efficiente la distribuzione dell’energia e limitare il rischio di interruzioni del servizio nei periodi di maggiore richiesta. L’intervento prevede l’installazione di un nuovo cavo da 15 mila volt, che sarà posato con la tecnica della trivellazione orizzontale, evitando così scavi a cielo aperto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il sottopasso che collega viale Millo al lungomare resterà chiuso al traffico veicolare per una settimana. Il piano comprende inoltre la realizzazione di due nuove cabine di media tensione, in corso Assarotti e corso Colombo, destinate a rafforzare la rete elettrica cittadina e a rispondere al progressivo aumento dei consumi.

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