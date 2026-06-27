Dati Istat, Giovani Comunisti Spezia: “Record emigrazione giovani è fallimento delle politiche locali”

“I dati Istat pubblicati in questi giorni, che indicano la Spezia come la città del Nord da cui emigrano più giovani, certificano una realtà che le nuove generazioni conoscono da tempo e rappresentano il fallimento di un modello di sviluppo incapace di garantire prospettive ai ragazzi del territorio”. Lo affermano i Giovani Comunisti della Spezia in una nota. Secondo l’organizzazione giovanile di Rifondazione Comunista, “la qualità della vita non si misura con gli slogan o con le classifiche, ma dalla possibilità di costruire il proprio futuro nella città in cui si è cresciuti”. I Giovani Comunisti sostengono che Spezia continui “a perdere competenze e capitale umano” per l’assenza di un tessuto produttivo in grado di offrire occupazione stabile e qualificata, costringendo molti giovani ad accettare lavori precari o a trasferirsi altrove dopo il percorso di studi.

Nel comunicato vengono inoltre attribuite responsabilità alle amministrazioni e ai governi che si sono succeduti “per la riduzione degli investimenti pubblici, l’assenza di una programmazione industriale e la mancanza di politiche capaci di trattenere i giovani sul territorio”. E ancora: “Si preferisce investire nell’immagine della città piuttosto che affrontarne le contraddizioni strutturali”, si legge. I Giovani Comunisti chiedono quindi “investimenti pubblici, politiche industriali, lavoro stabile e tutelato, diritto alla casa, trasporti efficienti, servizi pubblici accessibili e un’università sempre più integrata con il territorio”. “Lo spopolamento giovanile – concludono – non è un fenomeno inevitabile, ma il risultato di precise scelte politiche che possono e devono essere cambiate”