Diga di Genova, il Pd: “Bucci faccia mea culpa invece di attaccare chi chiede trasparenza”

Liguria. “Appare evidente e, per noi, alla luce di quanto sta emergendo, giustificato il nervosismo del commissario e presidente della Regione Marco Bucci e del sub-commissario Alberto De Simone. La situazione, per le notizie diffuse in queste ore, richiederebbe qualche mea culpa e non un atteggiamento quasi di sfida nei confronti di chi chiede trasparenza, informazioni, controlli e assunzioni di responsabilità. Il commissario e il sub-commissario non sono parti politiche e dovrebbero muoversi da tecnici, lasciando ad altri, magari al presidente della Giunta – in questo caso Bucci dovrebbe sdoppiarsi – o all’assessore delegato, le dichiarazioni proprie della dialettica politica”. Lo dichiarano Davide Natale, segretario PD Liguria e Francesco Tognoni, segretario metropolitano PD Genova.

“Rispediamo al mittente le accuse di strumentalizzazione della vicenda e riteniamo oltremodo fuori luogo che affermazioni di questo tipo arrivino proprio da chi ricopre un ruolo tecnico. Il compito delle istituzioni non è solo quello di dotarsi di un protocollo, ma di farlo funzionare, attuarlo e verificarne gli effetti sugli appalti e, soprattutto, riconoscere con umiltà che quanto accaduto ha evidenziato falle evidenti nel sistema di controlli messo in campo. Se la struttura commissariale non si è accorta di nulla, esiste una responsabilità politica e operativa molto pesante. Il sub-commissario ha ribadito che ogni giorno vengono svolte attività di controllo, tracciabilità e presidio della legalità su ogni anello della filiera. Noi gli diciamo che, alla luce dei fatti emersi, questa attività fa acqua da più parti”, osservano.

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