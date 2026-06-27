Genova aderisce a “Progettare Cultura per il Territorio 2027”: la rigenerazione urbana al centro del progetto

Genova. Formare giovani e donne nella progettazione culturale mettendo le competenze acquisite al servizio della rigenerazione urbana e della valorizzazione dei quartieri. È questo l’obiettivo dell’adesione del Comune di Genova, in qualità di partner istituzionale, alla quinta edizione del progetto “Progettare Cultura per il Territorio 2027“, approvata dalla giunta comunale.

L’iniziativa, promossa dall’impresa sociale e think tank Dialoghi d’Arte S.r.l. con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, punta a creare percorsi di formazione professionalizzante che affiancano lezioni teoriche, attività di mentorship e sviluppo di progetti concreti legati alle esigenze del territorio.

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