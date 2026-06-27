In borsa 30 grammi di hashish, ventottenne aggredisce i poliziotti durante il controllo

Rapallo. Ha preso a pugni, calci e borsettate alcuni poliziotti che l’hanno fermata per un controllo, inveendo, minacciandoli e cercando di fuggire per difendere la droga che aveva con sé: una 28enne residente nel Levante è stata arrestata venerdì sera a Rapallo con le accuse di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento ai beni dello Stato e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato di Rapallo hanno notato la ragazza e un amico in piazza Molfino, nel centro della cittadina, mentre discutevano con toni sempre più accesi intorno alle cinque del mattino.

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