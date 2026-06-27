La newsletter di Cds non conosce vacanze, iscriviti per rimanere agganciato alle top news di giornata

Leggere le notizie di Città della Spezia è una sana abitudine che accomuna la stragrande maggioranza degli spezzini. Chi in modo diretto, perché abituato a farlo da venticinque anni, chi attraverso i nostri canali social sempre più pieni di voi e delle vostre opinioni, chi con la messaggistica istantanea che vi invia le notifiche direttamente sui vostri smartphone tramite Telegram e chi invece ha aderito con curiosità e interesse alla quotidiana newsletter giornalistica Venticinquesima Ora, pensata per accompagnarvi ogni giorno dell’anno con notizie, approfondimenti e curiosità selezionate per voi. Un progetto nato un anno fa con un obiettivo semplice ma ambizioso: informarvi con puntualità, chiarezza e valore.

E non è un caso che durante l’estate, iniziata ufficialmente da qualche giorno, tra giornate più lente, spostamenti, vacanze e momenti di pausa, si senta ancora di più il bisogno di restare aggiornati in tempo reale, ma anche di avere una selezione ragionata dei principali temi del giorno: quelli da fissare, da ricordare, da non perdere. Diventa così particolarmente prezioso ricevere una sintesi delle notizie più importanti direttamente nella propria email, magari mentre si sorseggia il primo caffè del mattino o si inizia una giornata che si apre tra nuovi ritmi e nuove abitudini. Iscriviti anche tu tramite l’apposito form nella nostra home page.

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