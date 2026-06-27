Lavagna: Lidia Laudani presenta il libro “Un’altra vita” all’Auditorium Campodonico

Domenica 28 giugno, alle ore 21, l’Auditorium Campodonico, situato nella Galleria di via Cavour a Lavagna, ospiterà la presentazione dell’ultimo libro di Lidia Laudani: “Un’altra vita – Sono Beatrice Pascal e questo è solo l’inizio”. Un appuntamento a ingresso libero e gratuito.

Nel corso della serata l’autrice dialogherà con il pubblico raccontando il percorso che ha portato alla nascita del volume, una storia vera incentrata sul tema della speranza e della rinascita. Ad accompagnare l’incontro sarà anche un’esposizione degli acquarelli dell’artista Roberto Curotto, che contribuiranno a creare un dialogo tra arte e letteratura, arricchendo l’appuntamento culturale.

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