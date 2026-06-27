Le celebrazioni religiose e la sagra: Lerici si prepara per tre giorni di festa con spettacolo pirotecnico finale

Da venerdì a domenica si tengono a Lerici i festeggiamenti annuali in onore di sant’Erasmo, patrono della gente di mare. Le celebrazioni iniziano venerdì prossimo alle 21.15, con la Messa presieduta dal parroco don Federico Paganini in piazza Mottino, detta Piasseo. Sabato, alle 21.30, dalla chiesa parrocchiale di San Francesco partirà la processione a mare, con imbarco su un apposito battello e deposizione in mare delle corone a ricordo dei caduti nella navigazione. La serata si concluderà come sempre con uno spettacolo pirotecnico. Domenica, alle 10.30, la Messa festiva sarà celebrata sul lungomare. Nei tre giorni di festa si terrà anche la tradizionale sagra popolare, organizzata dalla confraternita di Sant’Erasmo con il patrocinio del Comune.
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