Lerici, Medicina: “Scelte di queste prime settimane dimostrano come sia possibile migliorare concretamente sicurezza, decoro urbano e qualità della vita”

Questa mattina a Lerici si è svolta la prima commissione dei capigruppo dopo il recente rinnovo del Consiglio comunale. Due i temi all’ordine del giorno: l’istituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti e quanto intrapreso dall’amministrazione comunale, guidata dal neo sindaco Marco Russo, sui fronti della mobilità e della sicurezza urbana. In merito alla riunione odierna interviene con una nota la capogruppo di maggioranza, Marta Medicina. “Nel corso della seduta il comandante della Polizia locale, Massimo Cremona, ha illustrato gli interventi realizzati nelle prime settimane di attività della nuova amministrazione, frutto della stretta collaborazione tra Polizia municipale e amministrazione comunale – dice la capogruppo -. Tra i risultati più significativi emerge il potenziamento dell’organico della Polizia Locale attraverso l’assunzione di quattro agenti stagionali che portano a sette unità in più rispetto allo scorso anno, consentendo una presenza molto più capillare sul territorio. Questo rafforzamento ha permesso di intensificare il presidio nelle aree maggiormente frequentate, come la Marina e il lungomare di San Terenzo, migliorando il controllo della viabilità, del decoro urbano e della sicurezza pubblica. È stato inoltre potenziato il servizio di vigilanza lungo la costa grazie all’impiego delle moto d’acqua, aumentando il presidio delle aree demaniali durante la stagione estiva”.

“Particolarmente significativo è stato il lavoro svolto sul fronte del contrasto alla sosta irregolare. Le numerose sanzioni e le rimozioni effettuate hanno trasmesso un messaggio chiaro sul rispetto delle regole, scoraggiando il parcheggio abusivo nelle aree riservate ai residenti, nei divieti di sosta e lungo le carreggiate – prosegue la capogruppo di maggioranza -. Contestualmente l’amministrazione ha individuato nuove aree dedicate alla sosta di moto e scooter presso il parcheggio Erbetta, offrendo una risposta concreta a una criticità molto sentita. I risultati sono già visibili: come evidenziato dal comandante, si è passati da circa 150 sanzioni rilevate in un fine settimana a circa 40 nel weekend successivo, un dato che testimonia come il rafforzamento dei controlli stia contribuendo a modificare positivamente i comportamenti degli utenti della strada. Durante il confronto è stato affrontato anche il tema dei parcheggi per motocicli. Il capogruppo di minoranza Emanuele Nebbia Colomba ha proposto di ripristinare gli stalli per moto e scooter nella loro precedente collocazione, nel centro del paese. Su questo punto il sindaco Marco Russo ha ribadito la posizione dell’amministrazione, confermando la volontà di mantenere quegli spazi destinati alla socialità, agli eventi culturali e all’aggregazione, valorizzando la piazza e la nuova passeggiata come luoghi vissuti quotidianamente da cittadini e visitatori, senza reintrodurre parcheggi nel cuore del centro urbano”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com