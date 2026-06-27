Levanto, torna “Un giorno da pompiere”: la festa dei bambini diventa un appello alla sicurezza

La manifestazione “Un giorno da pompiere” taglia il traguardo degli oltre dieci anni di attività e si prepara ad accogliere i più piccoli a Levanto, nonostante un clima meteorologico decisamente pesante. Ai microfoni di Emiliano Diglio, durante l’appuntamento settimanale di Infoweekend, il comandante della sezione dei Vigili del fuoco volontari Davide Tassora traccia il bilancio dell’iniziativa lanciata nel 2014, trasformando l’evento ludico in un’importante cassa di risonanza per lanciare un forte appello alla prevenzione degli incendi e al rispetto dell’ambiente in un momento di grave siccità.

“Come tutti gli anni facciamo la nostra unica piccola manifestazione dedicata ai bambini”, spiega Tassora. “Quest’anno, sperando di avere avuto delle temperature più fresche, abbiamo invece beccato le giornate più calde in assoluto. Stiamo organizzando un piccolo percorso pompieristico per i più piccoli, dai quattro anni in su per ragioni di sicurezza, anche se troveremo il modo di far divertire anche i bimbi di due anni senza esporli a rischi. L’appuntamento è in Piazza Cavour dalle 17 fino alle 23, dopodiché smonteremo tutto per restituire alla cittadinanza una piazza pulita. L’invito per papà, mamme, zii e nonni è di portare i bambini: è un divertimento, ma soprattutto un insegnamento”.

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