Liguria da bere parte bene, ma il caldo è proibitivo. Agata: “In fase di valutazione lo spostamento delle date”

Liguria da bere spegne diciannove candeline e ha preso il via ieri sera alla Spezia e proseguirà fino a domani, domenica. Un punto della situazione sull’avvio e su un’edizione “caldissima” dal punto di vista climatico arriva a Infoweekend con Ilario Agata dell’Azienda speciale della Camera di commercio Riviere di Liguria della Spezia intervistato da Emiliano Diglio, in studio. La novità più rilevante emerge subito sul fronte organizzativo: il caldo di queste ore sta imponendo riflessioni per il futuro, inclusa la possibilità di spostare la collocazione temporale dell’evento.

“Ci sarà da riflettere se in passato e in futuro si continueranno queste temperature, mantenere questa data perché diventa quasi proibitiva”, ha spiegato Ilario Agata. “L’inaugurazione è andata bene, malgrado il caldo siamo confermati con le presenze, i numeri delle annate precedenti. Eravamo un po’ dubbiosi, in effetti con 25-28 gradi anche girare, partecipare, poi degustare con la dovuta soddisfazione era un po’ difficile”.

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