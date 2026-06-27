Lite in centro storico durante la movida: cinque persone in ospedale

Il centro storico e l’area di piazza Cesare Battisti, alla Spezia, si lasciano alle spalle un’altra nottata complicata e sulla quale potrà fare piena luce la Polizia di Stato. Il bilancio è pesante perché una coppia sarebbe stata aggredita mentre rientrava a casa e chi è intervenuto in loro difesa è finito in ospedale. Tutto sarebbe cominciato attorno a mezzanotte e mezza quando la coppia davanti al proprio portone, in una stradina secondaria non lontana dal Camec, si è imbattuta in alcuni giovanissimi in atteggiamenti ritenuti poco decorosi.

I due adulti avrebbero espresso disapprovazione per la situazione e in quel momento avrebbe avuto origine un battibecco, il quadro sarebbe cambiato velocemente e in peggio. Uno dei membri della coppia sarebbe intervenuto rispondendo agli insulti contro chi era con lui e a quel punto è arrivato lo scontro fisico. L’uomo è finito a terra, sarebbe stato accerchiato e colpito più volte anche alla testa.

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