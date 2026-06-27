Lo Spezia Basket Tarros riunisce i fratelli Lamperi

Lo Spezia Basket Club Tarros di presidente Danilo Caluri continua a investire sui giovani talenti: in bianconero arriva il 19enne Nicholas Lamperi, fratello di Tristan, che ha vestito la maglia del club già la scorsa stagione e che resterà nel gruppo guidato da coach Ricci.

Nicholas, classe 2007, guardia-ala di 193 centimetri, è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile del Don Bosco Livorno, lo stesso percorso intrapreso dal fratello e da altri giocatori ora in bianconero, come Deri e Dadomo.

Si è distinto negli anni per le proprie qualità atletiche, la notevole fisicità e un bagaglio tecnico che ne fanno oggi uno dei profili più interessanti della sua generazione.

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