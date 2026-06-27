“Porto Sotto le Stelle”, Andora nel cuore di Paul Cayard: “Il talento si coltiva in posti come questo. Qui i giovani possono abbracciare il mare”

Andora. “Queste non sono piccole realtà, sono la vera realtà della vela. Porti come quello di Andora, Alassio, Riva del Garda, sono tutti posti del cuore per il nostro sport. Sì, è vero che in luoghi come Porto Cervo ci sono le manifestazioni, però il cuore per lo sviluppo del talento viene da posti come Andora, dove i giovani possono andare in barca e abbracciare il mare e seguire la loro passione”. Con queste parole, piene di affetto per le marine italiane, e in particolare per Andora, Paul Cayard ha battezzato la sua partecipazione alla rassegna “Porto Sotto Le Stelle”, che si è svolta ieri sera (26 giugno), nella suggestiva cornice della banchina centrale del Porto Turistico di Andora.

Una serata indimenticabile, impreziosita dal pubblico delle grandi occasioni e da un’atmosfera carica di emozione, durante la quale il leggendario skipper statunitense, intervistato dal giornalista Fabio Colivicchi, ha ripercorso le tappe della sua vita sportiva, regalando ai presenti i retroscena delle più celebri campagne di America’s Cup e le sue visioni sul futuro di una disciplina in costante mutamento. Il tutto, accompagnato dalle immagini che hanno contraddistinto i momenti migliori della sua incredibile carriera.

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