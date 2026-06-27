Rapallo: 28enne arrestata di notte in piazza Molfino; resistenza, violenza, oltraggio

Dall’ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Genova

Rapallo piazza Molfino, ore 00:35. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 28enne italiana per resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento ai beni dello Stato e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La scorsa notte gli agenti del Commissariato Rapallo, impegnati in un’ attività di pattugliamento del territorio ed in particolare nelle zone di maggiore afflusso turistico, hanno notato una coppia discutere animatamente per cui hanno proceduto ad un controllo.

La coppia non era provvista dei documenti di identità ed inoltre la donna, una sedicente 28enne residente nel levante, si è mostrata insofferente e molto nervosa, soprattutto alla richiesta di mostrare il contenuto della borsa. Al suo interno è stata rinvenuta una pochette dove occultava 30,50 grammi di hashish; la ragazza ha poi iniziato ad inveire contro gli operatori, insultarli, correre ed urlare lungo la piazza. Raggiunta dagli agenti ha opposto resistenza aggredendoli con calci e pugni. Anche a bordo della vettura di servizio ha continuato a dimenarsi e ha sferrato testate al finestrino, danneggiando l’auto.

La 28enne stata arrestata ed è in attesa del rito di direttissima previsto per l’odierna mattinata.

Resta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.

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