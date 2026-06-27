Rapallo: anziano ustionato in casa, in codice rosso con Drago a Villa Scassi

Un uomo di 84 anni si è gravemente ustionato oggi alle 15.30 nella cucina della sua casa a Rapallo. Poi si è spostato sul balcone dove lo ha trovato la moglie esanime. Sul posto è intervenuto il medico del 118, i vigili del fuoco di Rapallo e i volontari del soccorso di Sant’Anna. L’anziano è stato trasportato alla pista elicotteri di via Passalacqua e trasbordato sull’elicottero Drago che lo ha trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Villa Scassi, ospedale specializzato nella cura delle ustioni.

Non è dato sapere come l’uomo si sia procurato le ustioni; forse scottandosi e rovesciandosi una pentola d’acqua bollente che sarebbe stata trovata a terra in cucina.

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