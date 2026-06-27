Rapallo: rogito complesso Emiliani affidato al notaio Andrea Guglielmoni

Altro passo avanti per l’acquisto da parte del Comune di Rapallo del complesso degli Emiliani: 8.500 metri e circa 9.000 metri di terreni esterni, in parte attrezzato a campi sportivi e in parte posteggi e giardini. Costo. 3.900.000 euro. Il comune ha contratto un mutuo ventennale a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti Spa (inizio ammortamento dal 01.01.2027) per euro 4.260.000 per il finanziamento della spesa di acquisto dell’immobile e delle spese inerenti e conseguenti l’acquisizione valutate in 360.000 euro.

Ora con determina dirigenziale è stato affidato al notaio Andrea Guglielmoni, con studio a Rapallo in via Lamarmora, l’incarico di predisporre l’atto e di stipulare quindi l’atto di compravendita. Il Comune dovrà versare 351.320 euro di tasse; l’onorario del notaio sarà di complessivi 6.195 euro.

Di seguito il testo integrale della determina.

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