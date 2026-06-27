Genova. Tre squadre operative dedicate, sei operatori in totale e un investimento di quasi 161 mila euro per rafforzare il decoro urbano durante l’estate. È il piano straordinario approvato dal Comune di Genova per far fronte all’aumento dei rifiuti prodotto dal boom turistico nel periodo estivo, con particolare attenzione al centro storico e alle aree cittadine più frequentate.
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Rifiuti, in azione le squadre di “pronto intervento”: più lavaggi e pulizia nelle zone turistiche fino a settembre