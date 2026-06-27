‘Santa’: “Due cestini, sacchi dello stesso colore e un unico camion a ritirarli”

Da Viva Santa

Nuovi cestini per la differenziata: la denuncia dell’opposizione. “Due contenitori, stesso sacco e stesso camioncino. La differenziata è solo un’illusione?” Installate quaranta coppie di cestini per la raccolta differenziata di plastica e rifiuto indifferenziato, ma il servizio reale non cambia. A una settimana dal posizionamento dei nuovi contenitori, lo svuotamento viene effettuato da un unico mezzo per entrambe le tipologie di rifiuto. Non solo: i sacchetti interni sono per tutti e due i cestini di colore grigio, la tonalità storicamente dedicata alla sola frazione indifferenziata. L’amministrazione Caversazio – Brunetti a parole sensibilizza la cittadinanza, richiede massima attenzione nel conferimento e decanta con squilli di tromba il ritorno alle ecoisole. Vengono celebrati i nuovi cestini e, soprattutto, i dati positivi sulla percentuale di raccolta differenziata della nostra città. Risultati che, giova ricordarlo, sono il frutto dell’impegno quotidiano dei cittadini e del sistema di raccolta introdotto dalla precedente amministrazione.

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