Sestri: al Parco Sterza in scena una commedia dialettale

Lunedì 29 giugno, alle ore 21, il Parco Paolo Sterza di Sestri Levante ospiterà una serata dedicata al teatro popolare ligure con la rappresentazione della commedia in due atti “Voleva la gallina ma… c’è cascato come un pollo”. A portare sul palco lo spettacolo sarà l’Associazione Culturale I Senzapretese, che proporrà al pubblico un testo di L. Massucco diretto da Ivan Raso.

La commedia, ricca di equivoci e situazioni comiche, punta a valorizzare la tradizione del teatro dialettale ligure, offrendo una serata all’insegna dell’ironia e del divertimento. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale locale attraverso il teatro e trascorrere una serata estiva in compagnia nel verde del Parco Sterza.

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