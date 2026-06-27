Sestri: giochi e solidarietà in Piazza Matteotti per la giornata Nazionale del Naso Rosso

Domenica 28 giugno Piazza Matteotti a Sestri Levante ospiterà la 22ª Giornata Nazionale del Naso Rosso, promossa dai volontari di VIP Italia – Federazione Nazionale dei Volontari Clown, con un ricco programma di iniziative dedicate a bambini e famiglie e non solo. Dalle 10 alle 22 la piazza si animerà con numerose attività gratuite, tra palloncini modellabili, truccabimbi, bolle di sapone, giocoleria, magia, baby dance e un mercatino solidale. L’obiettivo della manifestazione è far conoscere l’attività dei clown volontari e promuovere i valori del sorriso e della solidarietà.

A partire dalle 17:30 spazio anche agli spettacoli speciali, mentre per l’intera giornata sarà possibile visitare l’esposizione delle opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “E. Luzzati” di Chiavari, che arricchirà l’evento con un percorso dedicato alla creatività e all’arte. L’iniziativa rappresenta un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione, sostenendo al tempo stesso l’impegno dei volontari clown negli ospedali e nelle strutture socio-sanitarie.

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