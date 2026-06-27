Termovalorizzatore in Val Bormida, M5s: “Scelta sbagliata, va fermata”

“Sull’inceneritore serve chiarezza. La Liguria non ha i numeri, l’orografia e le condizioni per giustificare un impianto di questo tipo. Dunque, la conseguenza politica non può che essere una: fermare la procedura avviata dalla Regione. Questo semplicemente perché non esistono nella nostra regione siti che possano accogliere un inceneritore. E ciò vale sia per Scarpino, sia per la Val Bormida, sia per qualunque territorio che possa un domani essere individuato per un impianto che la stessa l’UE considera una non chiusura virtuosa del ciclo”.

Così il Movimento 5 Stelle della Liguria.

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