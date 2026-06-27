Termovalorizzatore in Valbormida, partecipata l’assemblea pubblica ad Acqui: “No all’impianto e massima allerta sui siti di Cengio e Cairo”

Valbormida. Ha visto la partecipazione di cittadini, amministratori locali e rappresentanti istituzionali l’assemblea pubblica informativa tenutasi ieri sera ad Acqui Terme e dedicata a “due temi cruciali per il futuro ambientale, sanitario ed economico del territorio: la situazione del sito ex Acna di Cengio e il progetto del nuovo inceneritore regionale, con un focus allarmante che si estende ora anche sull’area di Cairo Montenotte”.

L’incontro è stato organizzato dal Comune di Acqui Terme in stretta collaborazione con l’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida e il Coordinamento No inceneritore in Valle Bormida.

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