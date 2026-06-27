Turismo, 2025 anno da record per la Lunigiana: c’è Pontremoli in testa alla classifica

La Lunigiana continua a crescere e consolida il proprio ruolo tra le destinazioni emergenti della Toscana. Il Report Turistico 2025 dell’Ambito Turistico certifica, infatti, un anno da record. Le presenze complessive hanno raggiunto quota 170mila e 469, con una crescita del 25,1% rispetto al 2024, mentre gli arrivi sono aumentati del 17,8%, arrivando a 57mila e 181. Un risultato che coinvolge tutto il territorio . A guidare la classifica resta Pontremoli, che con 29mila e 407 presenze concentra il 17,3% del movimento turistico dell’intera Lunigiana e mette a segno il maggiore incremento assoluto, con quasi 8 mila presenze in più rispetto al 2024 (+7.947). Subito dietro si colloca Fivizzano, secondo Comune per presenze (22mila e 886) e protagonista di una crescita straordinaria (+7.182 presenze, +46,2%), seguito da Fosdinovo (20 mila 913 presenze), Aulla (14 mila e 466) e Bagnone (12 mila e 444). Tra gli incrementi più significativi spiccano anche i piccoli comuni, come quello di Casola in Lunigiana (+78,6% di presenze), Zeri (+62,3%) e Filattiera (+46,8).

Anche la provenienza dei visitatori racconta una Lunigiana sempre più attrattiva. Sul mercato italiano il 42,8% delle presenze arriva dalle regioni del Nord Ovest, con la Lombardia che si conferma il primo bacino di riferimento (26,5%), seguita da Toscana, Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte. Cresce inoltre il peso del turismo internazionale dove l’84,5% degli stranieri proviene dall’Europa e la Germania rimane il primo mercato estero con il 21,3% delle presenze, davanti a Paesi Bassi, Francia, Belgio e Stati Uniti, che continuano a sostenere la crescita della destinazione.

Positivi anche gli indicatori della qualità dell’offerta. L’occupazione media delle strutture ricettive online sale al 42,1%, oltre dieci punti percentuali in più rispetto al 2024, mentre la tariffa media raggiunge i 117 euro, confermando un mercato in espansione e una crescente capacità delle imprese di valorizzare la propria offerta. Molto elevato anche il gradimento espresso dai visitatori. Le attrazioni ottengono una valutazione media di 9,1, la ristorazione 9,0 e la ricettività 8,9, con oltre il 91% delle recensioni complessivamente positive. Unica nota critica resta quella dei trasporti. Pur mantenendo una prevalenza di giudizi favorevoli, il comparto raccoglie la percentuale più alta di recensioni negative, ben il 25,4, confermando come l’accessibilità rappresenti ancora il principale elemento di debolezza del territorio. “I numeri del 2025 confermano che la Lunigiana è una destinazione sempre più apprezzata e competitiva”, commenta soddisfatto l’assessore al Turismo e all’Ambito Turistico dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana Gianluigi Giannetti. “La crescita diffusa in quasi tutti i Comuni dimostra che il lavoro di promozione, valorizzazione del territorio e collaborazione tra amministrazioni e operatori sta producendo risultati concreti. È particolarmente significativo vedere come, accanto ai grandi poli come Pontremoli e Fivizzano, crescano anche molti altri centri della Lunigiana, segno che il turismo sta diventando un’opportunità per tutto il territorio”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli operatori turistici della Lunigiana quali albergatori, gestori di agriturismi e B&B, ristoratori, guide, associazioni e a tutti coloro che ogni giorno investono tempo, professionalità e passione nell’accoglienza. Questi risultati sono prima di tutto merito loro. Il fatto che i visitatori esprimano giudizi così positivi sulla qualità dell’ospitalità, della ristorazione e dell’esperienza complessiva dimostra che il territorio sta lavorando bene e che la strada intrapresa è quella giusta”. Però occorre anche affrontare i dati negativi: “Accanto a questi risultati c’è però un dato che non possiamo ignorare, ed è quello relativo ai trasporti. Da tempo sostengo che l’accessibilità sia la vera sfida dei prossimi anni e oggi i dati confermano questa necessità. Se vogliamo continuare a crescere e competere con le migliori destinazioni turistiche, dobbiamo migliorare i collegamenti ferroviari e stradali e rendere più semplice raggiungere la Lunigiana e muoversi al suo interno. Il turismo sta facendo la sua parte, gli operatori stanno dimostrando grande capacità imprenditoriale e il territorio sta rispondendo con risultati importanti. Ora è fondamentale che anche il sistema delle infrastrutture faccia un salto di qualità”. Chiude poi la presidente Annalisa Folloni: “Siamo molto soddisfatti dato che l’anno scorso abbiamo deciso, come Ambito Turistico, di impegnare delle risorse importanti per lo Sharing Tuscany e crediamo sia stato utile presentare il nostro territorio, tanto che ci siamo candidati anche per ospitare il Buy Tuscany di settembre. I nostri borghi medievali sono molto gettonati perché sono autentici, e sono una nostra forza. Stiamo lavorando chiaramente sul tema dei trasporti, per il quale è stato aperto un tavolo permanente, e uno dei risultati più grandi è stato il Lunigiana Express, servizio di corse dei treni dedicato alla Lunigiana Storica, soprattutto verso la valle del Lucido, con partenza dalla Costa, che sarà attivo dal 15 luglio fino a fine estate. Ci stiamo davvero impegnando per creare quell’accoglienza necessaria per poter ospitare al meglio i nostri visitatori”.