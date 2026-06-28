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Alassio, l’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la scomparsa del Generale Giacomo Battaglia

Alassio, l’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la scomparsa del Generale Giacomo Battaglia

Generico giugno 2026

Alassio. “A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla moglie Ila e ai figli per la scomparsa del Generale Giacomo Battaglia, uomo delle istituzioni, amministratore pubblico, persona di grande valore e mio personale amico”, così il sindaco di Alassio Marco Melgrati alla notizia della scomparsa del generale Giacomo Battaglia, che attualmente risiedeva con la propria famiglia a Roma.

“Da Capitano, tra il 1975 e il 1979, guidò con autorevolezza la Compagnia dei Carabinieri di Alassio, per poi proseguire una brillante carriera nell’Arma fino al grado di Generale, e tornare poi a vivere nella sua amata Alassio una volta in pensione. Durante la terza Amministrazione Comunale che ho avuto l’onore di guidare, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale e quello di Assessore all’Ambiente, all’Informatica e ai Servizi Sociali, dimostrando una vicinanza esemplare alla comunità a seguito dell’emergenza Covid-19.

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