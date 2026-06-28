Albaro, arresto cardiaco alla guida e in ambulanza: 88enne rianimato due volte

Genova. Complicato e drammatico intervento questo pomeriggio per Croce Bianca Genovese, chiamata per in codice rosso in Piazza Henry Dunant.Un anziano di 88 anni che stava percorrendo via De Gaspari in direzione centro con la propria auto, giunto nei pressi delle piscine di Albaro ha accusato un malore alla guida terminando la corsa del veicolo in corrispondenza del muro perimetrale dell’impianto sportivo.

È stato estratto dall’auto da alcuni passanti, che hanno anche iniziato la rianimazione in attesa dei soccorsi. Giunti rapidamente sul posto, i soccorritori lo hanno defibrillato e rianimato, ripristinando il ritmo cardiaco.

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