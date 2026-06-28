Caro “campo largo”, cambia nome e volto

Perché l’Italia è una nazione in preoccupante declino? Senza idee innovative, senza classi dirigenti all’altezza, inconsapevoli che un ciclo storico è finito? Così fragile da costringere alla fuga milioni di giovani? La responsabilità di tutto ciò non è certamente solo della destra oggi al governo. Ma certamente Giorgia Meloni ha fallito la prova del governo e la rotta del declino non l’ha invertita, anzi. Il fallimento è travestito da un nazionalismo tronfio che è in realtà del tutto impotente. Magari non implorassimo nessuno: siamo totalmente subalterni, diamo le basi agli aerei per le guerre degli altri, ci facciamo imporre il riarmo e pure l’acquisto delle armi e del gas dagli americani, che per giunta ci sbeffeggiano…

La vera zavorra che ci trascina sempre più giù, sostiene il sociologo Isaia Sales, è costituita dalle diseguaglianze territoriali, sociali, di genere, di dotazione di servizi. Come fa a crescere l’economia di un Pese in cui i salari, fermi al 1990, ci pongono all’ultimo posto in Europa? In cui le donne lavorano con un tasso di occupazione del 20% inferiore a quello degli uomini (è del 10% in Europa)? In cui il Sud è sempre più indietro rispetto al Nord, e in cui si vuole aggravare questo divario con l’autonomia differenziata?

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