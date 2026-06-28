Cavidotto a fuoco all’interno della galleria Deiva-Moneglia chiusa per lavori

I Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti questa mattina all’interno della galleria tra Deiva Marina e Moneglia per un incendio. Le fiamme, come hanno appurato i pompieri entrando all’interno della galleria, provenivano da un cavidotto ed erano distribuite in diversi punti del percorso.

Penetrati con un’autopompa, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto i vari roghi muovendosi con gli autorespiratori all’interno della galleria invasa dal fumo acre e scuro. Spento l’incendio, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Al momento dell’incendio non vi erano persone. La galleria infatti è chiusa al transito per lavori e quindi non c’è stato bisogno di ulteriori provvedimenti di chiusura.

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