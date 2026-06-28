Cogorno: accende un fuoco di pulizia e si sente male per il caldo

E’ successo alle 12.37 in via Belvedere a Cogorno. Un uomo di 81 anni ha acceso, sotto il sole cocente, un fuoco di pulizia e, presumibilmente per l’alta temperatura, è crollato a terra. Riportando un trauma cranico, ma fortunatamente non cadendo sulle fiamme. Sono stati gli stessi familiari a fare scattare i soccorsi. I vigili del fuoco di Chiavari hanno trovato il fuoco di pulizia spento da moglie e figlia dell’uomo. Questi, ripresosi, ha detto ai militi della Croce Rossa di Cogorno, intervenuti, di rifiutare il trasporto al pronto soccorso.

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