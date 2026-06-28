Consulta di Bradia scrive al Comune: “Centro sociale non svolge più la sua storica funzione aggregativa”

La Consulta territoriale della Bradia torna a sollecitare il Comune di Sarzana sulla situazione del centro sociale di via dei Molini. Attraverso un post pubblicato sui propri canali, l’organismo ha reso nota la lettera inviata il 17 giugno al sindaco Cristina Ponzanelli e all’assessore con delega alle Consulte Luca Ponzanelli evidenziando che “ad oggi” la comunicazione è rimasta senza risposta. Nella lettera il Consiglio della Consulta spiega di essersi mosso dopo la segnalazione di un gruppo di cittadini in merito allo “stato di inattività della struttura” e parla di una situazione che “sta destando profonda preoccupazione e vivo disagio tra i residenti della nostra comunità”. Pur esprimendo apprezzamento per la scelta dell’amministrazione di affidare la gestione della struttura alla cooperativa sociale “I ragazzi della Luna”, la Consulta precisa di riconoscere “l’altissimo valore inclusivo e sociale” del progetto rivolto ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Allo stesso tempo, ricorda che la concessione prevedeva anche il mantenimento del centro come “fondamentale punto di riferimento, aggregazione e socializzazione per tutti gli abitanti del quartiere”.

Secondo quanto evidenziato nella lettera “nell’ultimo periodo stiamo assistendo a una sistematica e prolungata chiusura della struttura” e “il centro non svolge più la sua storica funzione aggregativa”. Una situazione che, secondo la Consulta, “sta penalizzando in modo drastico la cittadinanza locale e, in particolar modo, la fascia della popolazione più anziana, che ha visto svanire l’unico presidio di socialità e ritrovo quotidiano disponibile alla Bradia”. La Consulta tiene a precisare che “non intende in alcun modo ostacolare o penalizzare le attività della cooperativa affidataria, di cui si condivide e supporta la missione cardine”. Ritiene però “imprescindibile il rispetto degli accordi concessori legati alla pubblica utilità del bene comunale”, affinché la struttura possa conservare la propria natura di spazio aperto all’intera comunità. Per questo motivo vengono formulate tre richieste all’amministrazione comunale: una verifica immediata sulle ragioni della costante chiusura del centro, l’apertura di un tavolo di confronto tra Comune, Consulta e cooperativa “I ragazzi della Luna” e l’individuazione di una soluzione organizzativa condivisa “che consenta la regolare e programmata apertura degli spazi, restituendo agli anziani e ai residenti il loro punto di aggregazione, in perfetta coesistenza con le attività dell’associazione”. La lettera si conclude con l’auspicio di “un sollecito riscontro e di un intervento risolutivo a tutela della coesione sociale del nostro quartiere” ribadendo la disponibilità della Consulta a partecipare a un incontro per affrontare la questione.

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