Da lunedì mattina chiuso lo svincolo per il casello di Santo Stefano per chi arriva dalla Spezia

Concessioni del Tirreno informa che, per lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, a partire dalle 9 di lunedì 29 giugno 2026 verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo che dalla Spezia, direzione Santo Stefano di Magra, conduce al casello autostradale per le direttrici Genova, Livorno e Parma. È possibile utilizzare un percorso alternativo interno alla zona retroportuale ed industriale di Santo Stefano, indicato da apposita segnaletica provvisoria che consentirà agli utenti di immettersi sulla carreggiata opposta del raccordo (in direzione La Spezia) e di percorrere il ramo di svincolo che, da Santo Stefano consente di accedere al casello autostradale e da quest’ultimo verso le direttrici Genova, Livorno e Parma.

La riapertura del ramo di svincolo è prevista entro le 14 del 30 luglio 2026, come condiviso con Regione Liguria e Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in occasione dell’ultimo tavolo di coordinamento dei cantieri autostradali.

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