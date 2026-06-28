Differenziata, Spilamberti: “Nel nostro territorio svolto lavoro efficace da comuni, gestore, Provincia e Regione”

“Il dato che vede la provincia della Spezia confermarsi al primo posto in Liguria con una raccolta differenziata del 74,11% rappresenta un risultato di grande valore per il nostro territorio e testimonia l’efficacia del lavoro svolto in questi anni da Comuni, gestori, Provincia, Regione e cittadini”. “Come consigliere provinciale con delega all’ATO Rifiuti – prosegue Luca Spilamberti – considero questo primato non soltanto motivo di soddisfazione, ma anche la conferma che una programmazione seria, investimenti mirati e una costante collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti possono produrre risultati concreti e misurabili. Dietro questo dato c’è l’impegno quotidiano delle amministrazioni locali, il supporto delle politiche regionali e la crescente sensibilità ambientale della nostra comunità, che ha saputo fare della raccolta differenziata una buona pratica consolidata. La Spezia si conferma così un punto di riferimento a livello regionale nelle politiche ambientali e nella gestione sostenibile dei rifiuti, dimostrando come il lavoro di squadra tra enti e cittadini sia la strada giusta per raggiungere obiettivi ambiziosi. Un traguardo importante che non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione nel percorso verso gli obiettivi dell’economia circolare, della riduzione dei conferimenti in discarica e del miglioramento continuo della qualità del servizio offerto ai cittadini”.