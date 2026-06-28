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Politica

Differenziata, Spilamberti: “Nel nostro territorio svolto lavoro efficace da comuni, gestore, Provincia e Regione”

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Luca Spilamberti

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