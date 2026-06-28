Eolico, Tutela Montecerchio: “Rispetto delle leggi. La sentenza del Tar rafforza la richiesta di fermare i progetti eolici”

Savona. “La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico mantiene una posizione di assoluta preminenza rispetto all’interesse produttivo legato alla transizione energetica, anche quando l’area

interessata rientra astrattamente tra quelle classificate come idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. A stabilirlo in modo inequivocabile è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Staccata di Parma, Sezione Prima) con la recentissima sentenza n. 348 pubblicata il 22 giugno 2026. Alla luce di questo fondamentale orientamento giurisprudenziale, il Coordinamento Tutela Monte Cerchio chiede con forza il rigido rispetto dei vincoli e delle normative vigenti in merito ai progetti di impianti eolici presentati in itinere nella provincia di Savona”, afferma in una nota Coordinamento Tutela Montecerchio.

“Al centro della decisione del Tar vi è il coordinamento interpretativo tra le diverse disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021. Il principio di diritto espresso dai giudici amministrativi chiarisce che la disciplina sulle aree idonee non opera in modo automatico ed esclusivo qualora il sito d’intervento ricada nella fascia di rispetto stabilita dalla legge a protezione dei beni culturali. La vicinanza a un bene vincolato attiva infatti la tutela della fascia di rispetto: in questo perimetro la Soprintendenza conserva la piena competenza a valutare l’impatto monumentale e di contesto dell’opera. Secondo il TAR, l’ordinamento richiede un costante e adeguato bilanciamento tra l’interesse alla produzione di energia pulita e i valori, altrettanto costituzionali, della tutela storico artistica e del paesaggio, davanti ai quali l’interesse economico cede il passo”, si legge.

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