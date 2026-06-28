Estate al via nel savonese, tornano le polemiche sui pullman turistici. Schiappapietra: “Fenomeno in crescita negli ultimi tre anni”

Savona. La stagione estiva 2026 è iniziata e con l’arrivo delle prime giornate di grande affluenza sulle spiagge della provincia di Savona, sono tornate anche le discussioni legate ai pullman che, soprattutto nei fine settimana, raggiungono la riviera dalle grandi città del nord Italia portando centinaia di turisti per una giornata al mare.

Si tratta di un fenomeno che si ripete da anni e che, puntualmente, divide l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi evidenzia le criticità legate a questo tipo di turismo giornaliero, dall’altra chi richiama il diritto di tutti a usufruire delle spiagge libere e delle località balneari.

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