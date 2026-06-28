Ex officine Guglielmetti pronte ad una nuova vita: operativa la nuova rimessa della Val Bisagno

Genova. Salgono a sei le rimesse urbane di AMT: terminata la prima fase di lavori, anche l’area della Guglielmetti entra a far parte dei poli aziendali genovesi e, a partire da lunedì 29 giugno, il parco bus in forza a Gavette sarà trasferito nella nuova area di lungobisagno Dalmazia.

Dotata di un presidio manutentivo e di impianti di ultima generazione (lavaggio, distribuzione del carburante, depurazione e trattamento delle acque), la rimessa è attrezzata con fibra ottica e sistema Simon per il monitoraggio della rete urbana su gomma. Presenti anche locali per il personale del movimento e della manutenzione e il servizio di guardiania. Lo spazio, che si estende per circa 17.200 metri quadrati, può ospitare fino a 110 mezzi. Vi faranno riferimento il personale di movimento di Gavette e circa 40 persone addette alla manutenzione e alla pulizia dei mezzi. La seconda fase dei lavori, il cui termine è previsto a dicembre 2027, prevede la realizzazione di una nuova officina e di due nuove palazzine dedicate al personale.

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