Il ciclismo perde Giuliano Natucci, corse con Battistini e partecipò a due Giri d’Italia

Se ne va un altro grande spezzino del ciclismo dei tempi eroici. Giuliano Natucci è scomparso nelle scorse ore a 91 anni. Professionista tra gli anni Cinquanta e Sessanta, era stato notato dal tecnico Gallottini e convinto a provare la via dello sport con la Polisportiva Chiappa e poi con il Pedale Spezzino mentre già era avviato al lavoro di meccanico. Un talento sbocciato presto con il titolo di miglior dilettante ligure che nel 1955 gli aprì le porte del professionismo.

Finirà a gareggiare nella mitica Legnano con il concittadino Graziano Battistini e poi con la Molteni con cui parteciperà ai Gigi d’Italia del 1959 e del 1960. Si ritirò dopo 37 vittorie totali tra cui una da professionista al G.P. Saice di 215 km del 1959. Ha in seguito lavorato come impiegato comunale. Qualche anno fa era stato premiato al Gran Galà della Spezia con un riconoscimento alla carriera.

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