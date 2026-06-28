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Il decano degli incursori regala la storia degli assaltatori di Marina al Museo Tecnico Navale

Il decano degli incursori regala la storia degli assaltatori di Marina al Museo Tecnico Navale

Gianfranco Pianigiani dona i volumi al Museo Tecnico Navale

Donazione alla biblioteca del Museo Tecnico Navale dell’opera in sei volumi “Gli assaltatori della Marina nella II G.M. attraverso i documenti originali dell’epoca” da parte del decano degli incursori, il capo istruttore Gianfranco Pianigiani, ispiratore e coordinatore dell’opera. Presenti il direttore del museo, l’ammiraglio Merlini, il comandante di Comsubin, l’ammiraglio Frumento, il direttore della biblioteca Pini e il presidente dell’Associazione nazionale arditi incursori di Marinai.

I sei volumi trattano varie azioni compiute nel secondo conflitto, seguendo il percorso tracciato dai documenti prodotti all’epoca e venuti in possesso di capo Pianigiani attraverso un lascito. I documenti sono stati esaminati riordinati e catalogati dai curatori Foti e Pinelli e quindi pubblicati nei sei libri con testi esplicativi e di approfondimento. L’opera rappresenta un riferimento unico e completo sulla guerra d’ardimento compiuta nei mari del Mediterraneo dagli assaltatori della Marina.

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