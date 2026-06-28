Il Festival della Comunicazione di Camogli approda a Levanto con uno spinoff di tre serate

L’estate del Festival della Comunicazione di Camogli fa tappa anche a Levanto che nel mese di luglio ospiterà una nuova rassegna culturale curata da Frame. Il Comune, attraverso l’Assessorato alla Cultura, lancia infatti “Levanto Incontra”, un ciclo di tre appuntamenti in programma sul sagrato della Chiesa di Sant’Andrea, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Il debutto è fissato per sabato 11 luglio alle 21 con Beppe Severgnini, protagonista dell’incontro “Socrate, Agata e il futuro”. La rassegna proseguirà venerdì 17 luglio con Federico Rampini, che porterà a Levanto il suo intervento “Pane e cannoni”, dedicato ai nuovi equilibri geopolitici ed economici mondiali. Gran finale venerdì 24 luglio con Paolo Crepet, che chiuderà il ciclo con “Riprendersi l’anima”.

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