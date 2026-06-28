Imo non riaprirà, lo storico locale è in vendita: fine di un’epoca e di un pezzo di Genova popolare che se ne va

Genova. Basta un cartello appeso a una saracinesca per certificare la fine di un’epoca? La risposta è sì, se quella saracinesca e quella insegna ha accompagnato, in qualche modo, generazioni di genovesi. Parliamo di Imo, la storica enoteca e bar (o comunque un mix fuori da ogni categoria) la cui foto del cartello di messa in vendita ha fatto rapidamente il giro dei social network, scatenando un’ondata di commozione, aneddoti e amarcord. Un locale e un angolo di vita popolare non più replicabile, divenuti istituzione, ruspante ma autentica di un tessuto urbano che non c’è più.

Con la scomparsa dei gestori, prima della signora Maria e poi dello storico titolare Gino – da tutti conosciuto proprio come “Imo”, ereditando il nome e la promessa del padre fondatore – la serranda era già abbassata da tempo. Ma la messa in vendita ufficiale mette la parola fine a qualsiasi speranza di veder rinascere quel piccolo “altare laico” di quartiere, divorato dalla contemporaneità commerciale a cui oggi non sappiamo ancora dare un volto futuribile. Perchè ci spaventa.

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