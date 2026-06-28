Lo spezzino Alessandro Carrozzi presidente del Forum regionale delle famiglie

Lo spezzino Alessandro Carrozzi, appartenente all’associazione Famiglie Nuove (Movimento dei Focolari) è il nuovo presidente regionale del Forum delle associazioni familiari. Lo ha eletto a Genova l’altro sabato l’assemblea regionale, riunitasi nella sede del Centro diocesano di Azione cattolica. Nell’avviare i lavori, monsignor Pierluigi Pedemonte aveva ripreso le icone bibliche citate nell’enciclica di papa Leone “Magnifica Humanitas”, ovvero la costruzione della torre di Babele e quella mura di Gerusalemme. Pedemonte ha inteso sottolineare come imporre un’unica lingua avesse portato alla Babele, a non comprendersi. Mentre la fatica di lavorare insieme per un obiettivo comune, nel quale ad ogni famiglia era assegnata la costruzione di un tratto delle mura, fu la scelta vincente. Il presidente nazionale Adriano Bordignon, a sua volta, ha portato il saluto della presidenza e del consiglio nazionale, mettendo in evidenza l’importanza di guardare al bene comune e di lavorare insieme in una logica di sussidiarietà. Bordignon ha inoltre invitato tutti a scegliere pochi e realistici obiettivi per un “rodaggio” della nuova dirigenza ed ha ribadito l’importanza di incontri assembleari in presenza così che dalla conoscenza reciproca possano sorgere nuove iniziative. Il ricordo di Roberto Revello, che venticinque anni fa aveva fondato il Forum ligure, e di Raffaele Loiacono, già consigliere nazionale, è stato affidato ad Anna Panfili, ella stessa già presidente. Il presidente uscente Enrico Grasso ha relazionato sui recenti anni di vita del Forum stesso, assai complessi: dal Covid alla revisione dello statuto, dalla dispersione per motivi legati alla vita delle associazioni e non solo, sino all’attuale ripresa. Nel suo primo intervento, il nuovo presidente Carrozzi – al quale inviamo felicitazioni ed auguri di buon lavoro – ha infine richiamato tutti all’unità per il lavoro impegnativo che attende il Forum nei prossimi anni.

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