Millesimo, scontro auto-moto sulla Sp 28 bis: tre feriti

Millesimo. Scontro tra una macchina e una moto intorno alle ore 13 di oggi, domenica 28 giugno, sulla strada provinciale 28 bis all’altezza di Millesimo.

Stando a quanto appreso i due veicoli si sarebbero scontrati, per cause ancora da verificare, ed entrambi i conducenti si sono feriti oltre che ad un altro passeggero. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: due ambulanze, della Croce Rossa di Cengio e della Croce Rossa di Millesimo, l’automedica, l’auto India e i vigili del fuoco.

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