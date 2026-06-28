Portofino: il sindaco Matteo Viacava candidato alla Camera per Forza Italia

Al momento è solo un’indiscrezione. Ma in molti nel mondo ligure della politica sono pronti a scommettere che sia molto più di una voce. Il sindaco di Portofino Matteo Viacava, alle prossime elezioni politiche, sarebbe candidato alla Camera per Forza Italia. Non è solo la sua amicizia con Pier Silvio Berlusconi ad avvalorare l’ipotesi. Viacava infatti è esperto in due settori trainanti dell’economia nazionale: la nautica e il turismo. Come amministratore comunale, sia pure di un piccolo ma importantissimo Comune, ha fatto miracoli garantendo entrate certe (grazie al turismo e alla nautica) alle casse comunali; riuscendo a migliorare in modo incisivo i servizi ai cittadini anche con il Punto Salute o il Market Portofino. Sul piatto della bilancia pesano a favore di Viacava la capacità di rapportarsi con le persone e il dinamismo amministrativo. Se eletto, essendo Portofino un piccolo Comune, non dovrà neppure rinunciare a restare o farsi rieleggere (ciò che avviene a Bogliasco con Luca Pastorino, parlamentare e primo cittadino di Bogliasco).

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