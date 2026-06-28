Quasi tremila miglia a vela in Atlantico, il Vespucci batte il suo record e raggiunge Baltimora

Nave Amerigo Vespucci ha attraversato l’oceano Atlantico e ha raggiunto la costa orientale degli Stati Uniti per il nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026. Ha raggiunto nelle scorse ore il porto di Baltimora, la città più grande e popolosa del Maryland. Dopo 47 giorni di navigazione dalla partenza da Genova, Nave Vespucci ha conseguito nuovi primati: con l’ultima traversata dell’Atlantico ha superato il record delle 2.899 miglia percorse con navigazione a vela, battendo il record della campagna addestrativa del 1992.

Il capitano di vascello Nicasio Falica ha scelto con l’equipaggio di percorrere 500 miglia nautiche in più a caccia dei venti alisei, allungando quindi la rotta rispetto all’attraversamento diretto, e riuscendo così a navigare 12 giorni consecutivamente solo a vela. Nave Vespucci, con l’arrivo a Baltimora, ha inoltre raggiunto le 3.661 miglia nautiche, stabilendo il nuovo primato come rotta più lunga percorsa dalla nave dal 1952.

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